- Joi va fi inaugurat noul ambulatoriu de specialitate, complet renovat, al Spitalului Orașenesc din Sangeorgiu de Padure. Este un proiect in valoare de peste 1,4 milioane de euro, din fonduri europene nerambursabile, care va aduce multiple beneficii pacienților comunei. Pe langa faptul ca a mai fost…

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al Organizației UDMR din județul Mureș. Alegerile s-au desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș și s-au incheiat cu urmatorul scor: 182 de voturi "pentru", 2 "impotriva"…

- Fotbaliștii din grupa U13, din cadrul ACS Targu Mureș au participat la Mini Turneul organizat chiar de clubul lor. Pe langa grupa antrenata de Popovics Tamas, au mai fost invitate inca trei echipe din Miercurea Nirajului, Sangeorgiu de Padure și Ungheni. „Ne aflam intr-o perioada de pregatire și in…

