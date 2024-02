Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al Organizației UDMR din județul Mureș. Alegerile s-au desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș și s-au incheiat cu urmatorul scor: 182 de voturi "pentru", 2 "impotriva"…

- Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primavara DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvaneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes. Simpozionul a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș și a fost organizat…

- In urma cu cateva zile, in data de 31 ianuarie, primarul orașului Sangeorgiu de Mureș, Csibi Attila Zoltan, a fost numit in funcția de președinte interimar al UDMR Mureș, dupa ce președintele de pana atunci al organizației județene, Peter Ferenc, și-a anunțat demisia. In aceeași zi, Csibi Attila Zoltan…

- Senatorul Novak Levente a anunțat susținerea acestuia la alegerile interne ale UDMR care vor avea loc luna februarie. Csibi Attila Zoltan este primar in Sangeorgiu de Padure și ocupa deja funcția de președinte interimar al filialei județene UDMR Mureș, pana la organizarea alegerilor interne. Presedintele…

- Unul dintre cele mai importante obiective turistice din judetul Mures, Castelul Rhedey din orasul Sangeorgiu de Padure, a fost inchis pe perioada nedeterminata din cauza unei defectiuni la sistemul de incalzire. Ghidul castelului, Gaspar Peter, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca defectiunea la sistemul…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, face in interviul de mai jos o scurta radiografie a principalelor proiecte pe care localitatea cu statut de sat cultural, dar și de stațiunea balneo-turistica, le-a reușit in ultimul deceniu. Reporter: Pentru inceput, va rog sa prezentați…

- In data de 20 noiembrie, de la ora 17, in sala festiva a Colegiului Național „Silvania” din Zalau, va avea loc lansarea carții profesorului Laszlo Laszlo, intitulata „A feher vodor” („Galeata alba”). Volumul a aparut la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Scriitorul…