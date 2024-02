Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii din grupa U13, din cadrul ACS Targu Mureș au participat la Mini Turneul organizat chiar de clubul lor. Pe langa grupa antrenata de Popovics Tamas, au mai fost invitate inca trei echipe din Miercurea Nirajului, Sangeorgiu de Padure și Ungheni. „Ne aflam intr-o perioada de pregatire și in…

- In urma cu cateva zile, in data de 31 ianuarie, primarul orașului Sangeorgiu de Mureș, Csibi Attila Zoltan, a fost numit in funcția de președinte interimar al UDMR Mureș, dupa ce președintele de pana atunci al organizației județene, Peter Ferenc, și-a anunțat demisia. In aceeași zi, Csibi Attila Zoltan…

- Senatorul Novak Levente a anunțat susținerea acestuia la alegerile interne ale UDMR care vor avea loc luna februarie. Csibi Attila Zoltan este primar in Sangeorgiu de Padure și ocupa deja funcția de președinte interimar al filialei județene UDMR Mureș, pana la organizarea alegerilor interne. Presedintele…

- Filarmonica din Targu Mureș prezinta astazi, 26 ianuarie 2024, concertul intitulat „Duhul eminescian", organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc la Sala Mare a Palatului Culturii de la ora 19.00. Evolueaza Corul mixt și orchestra simfonica ale instituției, dar și elevii Colegiului…

- Astazi, de la ora 17.00 in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș are loc evenimentul intitulat "VOCI DIN TIMPURI", dedicat ]implinirii a 75 de ani de la inființarea Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș. Manifestarea poate fi transmisa, in direct, pe pagina de Facebook a liceului…

- Marți, 9 ianuarie, incepand cu ora 19:00, Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui recitalul de pian susținut de pianistul Szekely Attila, un recital intitulat „In memoriam Szekely Istvan". Programul va cuprinde lucrari de L. van Beethoven, F. Chopin, Liszt F. Biletele se pot procura…

- Alegerile care au decis componența Biroului Executiv al Colegiului Medicilor Stomatologilor Mureș pentru perioada 2023-2027 au avut loc duminica, 19 noiembrie, la sediul organizației de pe strada Libertații nr. 81 din Targu Mureș. Noul Birou Executiv Potrivit informațiilor deținute de cotidianul Zi…

- La data de 9 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului Judetean de Poliție Transporturi Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, intre stația CF Targu Mureș și halta CF Dumbravioara se afla o persoana lovita de tren, posibil decedata. In urma activitaților de cercetare penala desfașurate, s-a stabilit…