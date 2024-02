Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a fost aleasa vineri, 23 februarie, cu unanimitate de voturi, 567, in funcția de președinte al PSD Mureș. Anterior alegerilor de astazi, deputatul Dumitrița Gliga a deținut, din luna octombrie 2020, funcția de președinte interimar al organizației PSD Mureș.…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui vineri, 23 februarie, de la ora 17.00, Conferința Județeana a Partidului Social Democrat (PSD) Mureș. In cadrul evenimentului, la care va participa și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, care deține și funcția de președinte al Partidului Social…

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al UDMR Mureș. Csibi Attila Zoltan, care anterior a indeplinit funcția de președinte executiv al UDMR Mureș, a fost ales pentru un mandat de patru ani de catre delegații prezenți in…

- Fostul președinte al UDMR Mureș, Peter Ferenc, și-a prezentat vineri, 9 februarie, Raportul de activitate politica aferent celor șapte ani de mandat petrecuți la conducerea "Lalelei" mureșene. Șapte ani de succese politice Prezentarea Raportului a avut loc cu prilejul Adunarii Generale a UDMR Mureș,…

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al Organizației UDMR din județul Mureș. Alegerile s-au desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș și s-au incheiat cu urmatorul scor: 182 de voturi "pentru", 2 "impotriva"…

- Filarmonica din Targu Mureș prezinta astazi, 26 ianuarie 2024, concertul intitulat „Duhul eminescian", organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc la Sala Mare a Palatului Culturii de la ora 19.00. Evolueaza Corul mixt și orchestra simfonica ale instituției, dar și elevii Colegiului…

- Astazi, de la ora 17.00 in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș are loc evenimentul intitulat "VOCI DIN TIMPURI", dedicat ]implinirii a 75 de ani de la inființarea Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș. Manifestarea poate fi transmisa, in direct, pe pagina de Facebook a liceului…

- Marți, 9 ianuarie, incepand cu ora 19:00, Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui recitalul de pian susținut de pianistul Szekely Attila, un recital intitulat „In memoriam Szekely Istvan". Programul va cuprinde lucrari de L. van Beethoven, F. Chopin, Liszt F. Biletele se pot procura…