- Inspectorii ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud desfașoara in permanența acțiuni de monitorizare și control in zonele predispuse abandonului de deșeuri in natura. Controalele au loc in tot județul nostru. Iar parteneriatele incheiate de ADI Deșeuri BN cu Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Nasaud și…

- BerbecEste o zi pozitiva și plina de optimism! Pentru cei care merg la intalniri, acestea vor fi experiențe mai calde și fericite. Cu toate acestea, ar putea aparea și ceva neașteptat legat de tehnologie sau o schimbare brusca a programului. Noroc!TaurFiți pregatiți pentru surprize pentru ca invitații…

- Mobilizare a pompierilor, joi seara, pe splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara. Un apel la 112 a anunțat ca o persoana a cazut in Bega. „In aceasta seara, in jurul orei 20:45, pompierii timișeni au fost alertați cu privire la o persoana posibil cazuta in canalul Bega, in Timișoara, pe str. T. Vladimirescu.…

- Astrologii dezvaluie previziunile zodiacale pentru data de 9 martie 2024. Se pare ca unii nativi vor experimenta o zi plina de munca și responsabilitați, in timp ce alții vor cauta distracția, iar pentru o anumita zodie, dragostea ar putea fi la ordinea zilei. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astazi,…

- Vanatoarea de bancnote este trendul momentului pe internet. Persoana din spatele jocului posteaza pe Instagram filmulețe in care ascunde bancnote de 100 sau 200 de euro in locuri publice, apoi ofera indicii pentru ca utilizatorii sa ii poata gasi.

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Imbrațișeaza-ți puterea!Ca Berbec, amintește-ți ca deții o rezistența nativa și o forța interioara. Chiar și in cele mai intunecate momente, determinarea și curajul tau te vor ghida inainte. Ai incredere in capacitatea ta de a depași obstacolele și de a ramane concentrat…

- La data de 11 februarie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au fost sesizați despre faptul ca minora Gavrila Maria Cristina, in varsta de 16 de ani, a plecat la voluntar la aceeași data, in jurul orei 11.30, de la locuința situata in comuna Florești, iar pana in prezent nu a mai revenit.…