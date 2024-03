Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe barci și un echipaj cu doi scafandri participa joi seara la o acțiune de cautare-salvare a unei persoane din canalul Bega. ISU Timiș a fost sesizat joi seara, in jurul orei 20.45, cu privire la o persoana posibil cazuta in canalul Bega, in Timișoara, pe strada Tudor Vladimirescu.Au…

- Un grav accident de circulație a avut loc cu puțin timp in urma pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau, in apropiere de Tribunal, la trecerea de pietoni. Traficul a fost blocat minute bune. La fața locului au intervenit polițiști și o autospeciala de pompieri. La data de 17 martie a.c., la ora 17.56,…

- Tragedia a avut loc pe un teren de fotbal din Reșița. Dupa nici o jumatate de ora de distracție alaturi de prieteni, tanarul s-a prabușit la pamant. Panicați, prietenii sai au sunat imediat la 112.La spital, tanarul a fost preluat imediat de medici, insa nu au putut sa il salveze. Iasmin a intrat in…

- Este alerta la Timișoara! O persoana este cautata cu disperare de autoritați, dupa ce a fost inghitita de ape, in apropiere de Parcul Copiilor. Alarma a fost data in jurul orei patru dimineața!

- Miercuri, la ora 4:18, pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina pentru cautarea-salvarea unei persoane din raul Bega, in zona Parcul Copiilor din Timișoara, potrivit tion.ro.„La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu doua autospeciale și doua barci,…

- La data de 11 februarie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au fost sesizați despre faptul ca minora Gavrila Maria Cristina, in varsta de 16 de ani, a plecat la voluntar la aceeași data, in jurul orei 11.30, de la locuința situata in comuna Florești, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Pompierii de la Detașamentul Dej desfașoara sambata seara, alaturi de polițiști, o misiune de cautare in apropierea strazii Garlei din Municipiul Gherla. Aici s-a anunțat faptul ca o persoana ar fi cazut in raul Someș. La fața locului au fost alocate doua echipaje de pompieri, barca de la Detașamentul…

- Crima din cartierul Fabric, unde un migrant a fost batut și ucis miercuri seara, i-a pus in mișcare pe polițiștii timișeni. Oamenii legii au anunțat, vineri, ca joi au facut verificari in 15 locații din Timișoara „in vederea depistarii persoanelor predispuse la comiterea faptelor antisociale și pentru…