La data de 11 februarie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au fost sesizați despre faptul ca minora Gavrila Maria Cristina, in varsta de 16 de ani, a plecat la voluntar la aceeași data, in jurul orei 11.30, de la locuința situata in comuna Florești, iar pana in prezent nu a mai revenit. SEMNALMENTE – inalțime aproximativa 1.70 m, greutate aproximativa 60 kg, par lung de culoare brunet, ochi caprui. La momentul plecarii aceasta era imbracata cu un palton negru, o pereche de blugi de culoare albaștri și pantofi sport de culoare roz cu alb. Persoanele care pot furniza orice informatii…

Sursa articol: turdanews.net

