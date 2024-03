Minoră din Cluj-Napoca, dispărută. Sunați la 112 dacă o vedeți! La data de 16 martie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul canumita PANȚIR ISAURA OVIDIA, in varsta de 13 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 16 martie a.c., in jurul orei 12.00, de pe strada Bobalnei din municipiu, iar pana in prezent nu a revenit. SEMNALMENTE – inalțime aproximativa 1.65 m, greutate aproximativa 50 de kg, par brunet, ochi caprui. La momentul plecarii aceasta era imbracata cu o rochie de culoare alba, jacheta verde și pantofi sport albi. Persoanele care pot furniza orice informatii despre tanara sunt rugate sa se adreseze celei mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

