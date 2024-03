UPDATE – Minoră din Cluj-Napoca, dispărută. Sunați la 112 dacă o vedeți! UPDATE – In cursul zilei de astazi, 18 martie a.c., minora de 13 ani, disparuta din data de 16 martie a.c., a fost depistata de polițiști in municipiului Cluj-Napoca. Din primele verificari a rezultat ca aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. ȘTIREA INIȚIALA La data de 16 martie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul canumita PANȚIR ISAURA OVIDIA, in varsta de 13 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 16 martie a.c., in jurul orei 12.00, de pe strada Bobalnei din municipiu, iar pana in prezent nu a revenit. SEMNALMENTE – inalțime aproximativa 1.65… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

