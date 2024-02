Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Social Democrat, premierul Romaniei Ion-Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, 23 februarie, la Targu Mureș, cu prilejul Conferinței de Alegeri a PSD Mureș, ca "nu va exista niciun Ținut Secuiesc, niciodata in Romania." "Unirea" impotriva altor etnii, nerecomandata In discursul sau,…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a fost aleasa vineri, 23 februarie, cu unanimitate de voturi, 567, in funcția de președinte al PSD Mureș. Alegerile au avut loc in cadrul Conferinței Județene a Partidului Social Democrat Mureș, eveniment organizat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui vineri, 23 februarie, de la ora 17.00, Conferința Județeana a Partidului Social Democrat (PSD) Mureș. In cadrul evenimentului, la care va participa și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, care deține și funcția de președinte al Partidului Social…

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al Organizației UDMR din județul Mureș. Alegerile s-au desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș și s-au incheiat cu urmatorul scor: 182 de voturi "pentru", 2 "impotriva"…

- Filarmonica din Targu Mureș prezinta astazi, 26 ianuarie 2024, concertul intitulat „Duhul eminescian", organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc la Sala Mare a Palatului Culturii de la ora 19.00. Evolueaza Corul mixt și orchestra simfonica ale instituției, dar și elevii Colegiului…

- Pompierii Detașamentului Sighișoara au intervenit duminica seara, 21 ianuarie, pe DN 13, la ieșirea din municipiul Sighișoara spre Targu Mureș, la un accident rutier produs intre un autocamion care transporta floarea soarelui și un autoturism. "La fața locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere…

- Marți, 9 ianuarie, incepand cu ora 19:00, Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui recitalul de pian susținut de pianistul Szekely Attila, un recital intitulat „In memoriam Szekely Istvan". Programul va cuprinde lucrari de L. van Beethoven, F. Chopin, Liszt F. Biletele se pot procura…

- Nu lasa comoditatea sa se instaleze intre sarbatori, ia-ți copiii, animaluțele și ieșiți la aer! Iata ce poți face in zona noastra in aceste zile: Schi/snowboard/saniuș la Partie Schi – Sovata (deschis zilnic 10 – 17) Patinaj in Cetatea Targu Mureș – Marosvasarhelyi Var – Medieval Fortress Targu Mureș…