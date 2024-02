Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a fost aleasa vineri, 23 februarie, cu unanimitate de voturi, 567, in funcția de președinte al PSD Mureș. Alegerile au avut loc in cadrul Conferinței Județene a Partidului Social Democrat Mureș, eveniment organizat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu…

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al UDMR Mureș. Csibi Attila Zoltan, care anterior a indeplinit funcția de președinte executiv al UDMR Mureș, a fost ales pentru un mandat de patru ani de catre delegații prezenți in…

- Adunarea Generala a UDMR Mures l-a ales, azii, pe primarul orasului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, in functia de presedinte al UDMR Mures, cu 182 de voturi pentru, doua impotriva si trei voturi nule. Csibi Attila Zoltan, care a ocupat pana acum functia de presedinte executiv al organizatiei,…

- Deputatul mureșean Dumitrița Gliga, care deține și funcția de președinte al Comisiei pentru Invațamant din Camera Deputaților, a participat, in urma cu cateva zile, la o intalnire cu o delegație alcatuita din patru directori de invațamant preuniversitar din Republica Moldova. In cadrul intalnirii, principala…

- Vineri medicul Horațiu Suciu a fost reales in funcția de Președinte al Senatului Universitații de Medicina, Farmacie Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș. "Le sunt recunoscator colegilor mei din Senatul Universitații și intregului corp academic din Targu Mureș, a caror incredere…

- Premierul Marcel Ciolacu a semnat, miercuri, decizia de revocarea din functia de presedinte al CNAS a lui Andrei Baciu, dupa demisia acestuia, si numirea lui Cristian Georgica Celea. Acesta va ocupa functia interimar, pana la numirea unui presedinte. Celea, general SRI in rezerva si fost sef al CNAS,…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in calitate de președinte al Comisiei pentru Invațamant din Camera Deputaților, la un eveniment organizat de Consiliului National al Elevilor – unica structura de reprezentare a elevilor din Romania – cu ocazia prezentarii Raportului privind implementarea…