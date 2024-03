”Astazi am solicitat emiterea Ordinului de Incepere pentru proiectarea sectiunii de autostrada Targu Mures – Miercurea Nirajului (24,4 km). Astfel faza de proiectare a acestui obiectiv va incepe in data de 31 mai 2024, dupa finalizarea procedurilor administrative necesare”, a swcris, vineri, pe Afcebook, Cristian Pistol. Acesta anunta ca antreprenorul NUROL INSAAT VE TICARET A.S, are la dispozitie 6 luni pentru proiectare si 24 de luni pentru finalizarea lucrarilor de constructie a sectiunii A8 finantata prin PNRR. ”Acest contract, in valoare de 2,46 miliarde de lei (fara TVA), presupune inclusiv…