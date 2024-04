Video. De la nuntă direct la spital: peste 100 de nuntaşi spitalizați după ce au mâncat desert Nunta cu peripetii in Mexic. Aproape 100 de persoane, printre care si copii, au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara din cauza desertului servit la nunta. Mai multe imagini surprinse de un invitat arata cum paramedicii le ofera ajutor mai multor persoane care incepusera sa se simta rau. Presa locala scrie ca o mare parte […] The post Video. De la nunta direct la spital: peste 100 de nuntasi spitalizați dupa ce au mancat desert appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut o prima reacție, sambata, dupa conferința de presa organizata de candidatul coaliției la Primaria Capitale, Catalin Cirstoiu. Ciolacu a spus ca „in acest moment” Cirstoiu este candidatul alianței PSD-PNL, ca a avut un schimb de mesaje cu acesta, iar luni va exista…

- Un barbat a fost impușcat și mai multe persoane, inclusiv un bebeluș de noua luni, ar fi fost injunghiate intr-un mall din Sydney. Mulțimile au putut fi vazute fugind din centrul comercial Westfield de la intersecția Bondi, unde presa locala spune ca patru persoane au murit. Poliția intervine intr-un…

- Operațiunea militara speciala din Ucraina s-a transformat deja intr-un razboi din cauza interferențelor occidentale, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa de stat TASS. Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara pentru prima…

- Un avion militar de tip cargo Ilusin Il-76 s-a prabusit marti la scurt timp dupa decolare, cu 15 persoane la bord, din cauza unui incendiu la unul dintre motoare, au anuntat autoritatile ruse, relateaza Reuters. Avion militar rusesc s-a prabușit in regiunea Ivanovo in timp ce decola pentru un zbor programat.…

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a acuzat miercuri NATO ca transforma Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina” calificand drept „reactie nervoasa” declaratii facute de adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, in legatura cu Transnistria. In briefingul sau de presa sustinut…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2023, de 1.292.559, cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023, 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…