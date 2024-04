Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca pana cand doctorul Cirstoiu nu va explica toate aspectele aparute in spatiul public, dansul nu poate merge inainte ca fiind candidat al coalitiei, informeaza News.ro. Liderul PSD a precizat ca in opinia sa, conferinta de presa trebuia facuta deja si a anuntat ca urmeaza o discutie comuna impreuna […] The post Ciolacu, despre candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei: ”daca nu va explica toate aspectele aparute in spatiul public, dansul nu poate merge inainte” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…