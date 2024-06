Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sondaj de opinie dat publicitații luni schimba calculele de pe scena politica. Candidatul PSD la primaria Capitalei, Gabriela Firea, inregistreaza un scor peste candidatul independent Nicușor Dan, susținut de Alianței Dreptei, se arata intr-un sondaj Avangarde. Potrivit sondajului, daca duminica…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie, urmata de Sebastian Burduja (PNL) si Mihai Enache (AUR). Nicusor Dan, actualul primar, se afla pe locul 8 pe buletinul de vot, ca independent, in timp…

- Cristian Popescu Piedone considera ca lupta finala pentru Primaria Municipiului București se va purta intre el și Sebastian Burduja, deși cele mai recente sondaje arata ca Nicușor Dan continua sa aiba prima șansa la Capitala, urmat de Gabriela Firea. Cel mai recent sondaj cu privire la intenția de…

- Bucurestenii au de ales, in 9 iunie, intre „fapte concrete si experimente ratate”, intre „primarul oamenilor si primarul impotriva oamenilor”, afirma candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Firea a facut o comparatie intre ce a realizat ea pe vremea cand a ocupat fotoliul de primar si…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pentru Primaria Capitalei, catalogheaza decizia coaliției PSD-PNL de retragere a susținerii pentru candidatura doctorului Catalin Cirstoiu „o tradare a electoratului” și „un blat politic prin care il susțin pe Nicușor Dan” in dauna sa. Actualul primar de la…

- Atat primarul general in funcție, Nicușor Dan, cat și contracandidatul sau, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, considera ca un alt candidat al alianței PSD-PNL desemnat acum, nu are șanse și nici timp sa mai urce in procente. Nicușor Dan a declarat la Digi 24 ca orice nou candidat ar intra…

- Update: Cristian Popescu Piedone și-a depus la Biroul Electoral Central lista de semnaturi și dosarul de candidatura la Primaria Capitalei. Piedone a venit la sediul BEC cu tricouri speciale, dar și cu punguțe pentru Nicușor Dan. ”Astazi, Piedone, așa cum il considera unii circar, scandalagiu. Eu astazi…

- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal. De asemenea, fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida la Primaria Sectorului 5. Piedone va candida…