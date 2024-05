Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie, urmata de Sebastian Burduja (PNL) si Mihai Enache (AUR). Nicusor Dan, actualul primar, se afla pe locul 8 pe buletinul de vot, ca independent, in timp…

- Campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie incepe vineri, 10 mai, și se va incheia pe 8 iunie, la ora 7.00. 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in același an. Alegerile locale și cele parlamentare se organizeaza o data la patru ani, in timp ce scrutinele…

- Legea stabilește praguri maxime de cheltuieli in campaniile electorale, prin raportarea la salariul minim brut, și se dovedește foarte generoasa cu o anumita categorie de candidați. Campania pentru scrutinele europarlamentar și local incepe in data de 10 mai pe televiziuni și radiouri și se incheie…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a precizat, luni, ca panotajul exterior, outdoor-ul, costa 180.000 de euro, iar el a platit o prima transa de 70.000 de euro, din banii primiti donatie de la cetateni, iar intelegerea cu USR este sa plateasca 100.000 de euro din restul de plata. ”Este o intelegere cu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat sambata pe Facebook o fotografie in care apare in tribune, la un meci, afisand un tricou cu mesajul „Stim Toti!”, ca raspuns la mesajul de pe tricoul prezentat de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la depunerea candidaturii pentru Primaria Generala,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 5 are „o șansa reala” la funcția de primar al Bucureștiului. „Chiar daca pentru mulți dintre noi pare ireal, exista o șansa reala ca la sfarșitul acestor alegeri primarul Bucureștiului…

- Candidatul la Primaria Capitalei Cristian Popescu Piedone a lansat, vineri, la Consiliul Național PUSL, un nou atac la adresa actualului primar general, Nicușor Dan. „Politica in Primaria Capitalei nu va mai exista” dupa 9 iunie, a avertizat Piedone. „Cel care este astazi in funcție, vine acum 4 ani…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunța ca procurorii DNA ancheteaza savarșirea unor fapte de abuz in serviciu și uzurparea funcției, dupa un denunț facut impotriva primarului general Nicușor Dan și a unui alt funcționar din Primaria Capitalei. „Procurorii…