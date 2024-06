Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, este prezent la Londra pentru finala dintre Real Madrid și Dortmund. Acesta s-a declarat neutru, cu un gram de simpatie in plus fața de „Die Schwarzgelben”, ținand cont de trecutul tehnicianului covasnenilor, Bernd Storck, fost jucator la Borussia. ...

- In acest weekend, mai precis sambata (ora 22.00, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1), se va juca finala UEFA Champions League: Dortmund - Real Madrid. Prilej cu care ne dam seama, inca o data, cum s-a schimbat fotbalul, oferind acum niște sume incredibile.

- Edin Terzic (41 de ani) se arata increzator ca Borussia Dortmund poate caștiga finala Champions League in fața lui Real Madrid, deși numește urmatoarea adversara „campioana absoluta a competiției și a fotbalului”. Sambata, ora 22:00, Borussia Dortmund și Real Madrid iși vor disputa cel mai important…

- Javier Tebas, președintele La Liga, a anunțat ca Kylian Mbappe (25 de ani) a semnat cu Real Madrid. Mbappe și-a anunțat public desparțirea de PSG și a jucat deja ultimul meci pe Parc des Princes, cu Toulouse, scor 1-3. S-a ințeles cu Real Madrid și anunțul oficial va veni dupa finala Champions League,…

- In finala Champions League de pe 1 iunie, Dortmund va da piept cu Real Madrid, de 14 ori caștigatoare a trofeului. Cu aceasta ocazie, „Die Schwarzgelben” se va reintalni cu fostul star de pe Signal Iduna Park, Jude Bellingham. De mijlocașul englez se leaga o clauza interesanta, in urma careia Borussia…

- Germania va trimite cinci formații in ediția viitoare a Ligii Campionilor, dupa ce si-a asigurat locul doi in clasamentul UEFA din acest sezon, grație succesului cu 1-0 al Borussiei Dortmund din prima manșa a semifinalei cu Paris Saint-Germain. Dupa egalul reusit de Bayern Munchen acasa impotriva lui…

- Pe Manchester United ar putea-o costa scump o posibila absența din Liga Campionilor in sezonul viitor. Manchester United se afla pe poziția a 6-a in ierarhia Premier League dupa 28 de etape. E la 9 puncte de locul 4, ultimul care asigura prezența in Champions League, sezonul viitor, și trebuie sa apese…

- Vinicius Jr a cerut UEFA sa-i pedepseasca pe fanii lui Atletico Madrid pentru presupusele scandari rasiste inaintea meciului de miercuri, din Liga Campionilor, cu Inter Milano. O inregistrare video postata pe rețelele de socializare pare sa-i arate pe fanii lui Atletico in fața stadionului Metropolitano…