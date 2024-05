Stiri pe aceeasi tema

- DNA l-a contrazis, intr-un comunicat public, pe candidatul AUR la Primaria Capitalei, Mihai Enache, care a declarat ca a depus documente in dosarul in care edilul Nicușor Dan este urmarit penal. Procurorii anticorupție au anunțat ca nicio persoana nu este vizata in aceasta ancheta și cer echilibru in…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a precizat, luni, ca panotajul exterior, outdoor-ul, costa 180.000 de euro, iar el a platit o prima transa de 70.000 de euro, din banii primiti donatie de la cetateni, iar intelegerea cu USR este sa plateasca 100.000 de euro din restul de plata. ”Este o intelegere cu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat sambata pe Facebook o fotografie in care apare in tribune, la un meci, afisand un tricou cu mesajul „Stim Toti!”, ca raspuns la mesajul de pe tricoul prezentat de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la depunerea candidaturii pentru Primaria Generala,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 5 are „o șansa reala” la funcția de primar al Bucureștiului. „Chiar daca pentru mulți dintre noi pare ireal, exista o șansa reala ca la sfarșitul acestor alegeri primarul Bucureștiului…

- Miliardarul Jeffrey Yass, republican cu puternice viziuni libertariene și fost jucator profesionist de poker, este pana in prezent cel mai mare donator din campania electorala pentru președinția SUA, potrivit datelor furnizate de OpenSecrets, un sistem de urmarire a donațiilor politice. Totodata, Yass…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- Dornic sa caștige un nou mandat pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan vrea sa știe cu exactitate, de aceasta data, valoarea adevarata a cladirilor și terenurilor din oraș. Instituția a scos la licitație un contract de un 1 milion de euro pentru evaluarea proprietaților din București. Potrivit unui…