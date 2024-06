Stiri pe aceeasi tema

- „Din pacate, an de an, citim cu revolta rezultatele studiilor care arata un adevar crud: copiii din Romania sunt printre cei mai saraci din Uniunea Europeana. Tanara generație este motorul schimbarii, temelia și speranța oricarei societați pentru o viața mai buna. Cum putem sa ne gandim la un viitor…

- Pana ieri a fost despre toți cei care ne-au condus și care nu au reușit sa puna pe primul plan nevoile cetațenilor acestui oraș. Eu, Diana Ludoșan, am decis sa intru in politica in luna martie anului 2024 alaturi de un partid cu valori creștine și conservatoare, valori care nu se regaseau pe scena politica…

- 4 total views Școala Gimnaziala „Luca Solomon” , din Vaideeni susține activitați școlare/extrașcolare. Zilele trecute, cei mici s-au bucurat și de vizionarea unei piese de teatru, cu marionete și ateliere de lucru pentru confecționarea unei marionete bufnița, in cadrul proiectului educațional: “Fii…

- Rezoluția adoptata de Parlamentul European, care solicita Rusiei sa returneze Romaniei tezaurul furat, reprezinta o recunoaștere a importanței imense pe care o are acest patrimoniu pentru noi, poporul roman. Aceasta rezoluție prin care tezaurul furat Romaniei se va intoarce acasa nu este doar o victorie…

- Comunicat de presa: Expoziție inedita de prezentare a județului Alba, gazduita de eurodeputatul Victor Negrescu in Parlamentul European de la Strasbourg Expoziție inedita de prezentare a județului Alba, gazduita de eurodeputatul Victor Negrescu in Parlamentul European de la Strasbourg Europarlamentarul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a gazduit saptamana aceasta un eveniment special de prezentare a județului Alba chiar in cladirea Parlamentului European de la Strasbourg. Expoziția „Oameni și comunitați. Descopera județul Alba, in inima Romaniei” prezinta comorile culturale și istorice care definesc…