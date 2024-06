Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de studenți ale Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, au caștigat zeci de competiții naționale și internaționale cu dispozitivele pe care le-au creat pe parcursul anului.Aceștia și-au expus invențiile la UTCN HUB, la un eveniment organizat cu ocazia zilelor clujului. Publicul s-a putut…

- Patru studenți ai Universitații Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) au participat, in perioada 19-26 mai 2024, la Concursul Internațional Studențesc HARD & SOFT Suceava 2024, organizat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, clasandu-se pe locul al doilea.

- Studenti de la Universitatea ”Babes-Bolyai” si de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca au ocupat, vineri dupa-amiaza, curtea Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala pe o perioada nelimitata si au amplasat o tabara. Studentii au o lista de sapte revendicari adresate conducerii universitatilor,…

- Rectorul Vasile Țopa, aflat de doua mandate la conducerea Universitații Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), l-a caștigat pe al treilea in alegerile desfașurate in cadrul instituției de invațamant superior. The post INVAȚAMANT PREUNIVERSITAR Rectorul Vasile Țopa a caștigat al treilea mandat la conducerea…

- O echipa de studenți de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a obținut, din nou un loc pe podium la o competiție de inginerie seismica, unde a reușit sa surclaseze zeci de universitați, multe dintre ele de renume.

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTC-N) a semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Universitații Tehnice din Cluj-Napoca prin reabilitare și dotare CORP C1 Str. Observatorului,

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) a lansat Fundației Unitech, un centru de inovare și antreprenoriat, care va consolida colaborarea dintre mediul universitar și sectorul de afaceri, cercetatori, studenți.

- Studenții care planuiesc sa se inscrie la unul dintre departamentele Facultații de Automatica și Calculatoare din cadrul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, pot sa beneficieze de meditații la matematica gratuite. Facultatea de Automatica și Calculatoare, cu sprijinul Departamentul de Matematica,…