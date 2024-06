Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Real Madrid, caștiga trofeul Champions League, pe „Wembley”! Regrete enorme pentru Borussia Dortmund! Real Madrid dovedește ca este cea mai buna echipa din lume, formația lui Carlo Ancelotti caștigand trofeul Champions League, in finala de pe „Wembley” cu surpriza Borussia Dortmund, scor 2-0 (0-0).…

- Jude Bellingham (20 de ani) s-a aratat foarte increzator ca Real Madrid, actuala sa echipa, o va invinge pe Borussia Dortmund, fosta sa formație, in finala Champions League. Borussia Dortmund - Real Madrid, finala Champions League, va avea loc sambata, de la ora 22:00, și va fi transmisa liveTEXT de…

- Mijlocasul german al echipei Real Madrid, Toni Kroos, a anuntat marti, intr-un comunicat, ca isi va incheia cariera in aceasta vara, dupa Euro 2024, la varsta de 34 de ani, informeaza observatornews.ro .

- In primul sau an la Real Madrid, Jude Bellingham (20 ani) a reușit sa atinga ultimul act de Champions League, unde iși va intalni chiar fosta echipa, Borussia Dortmund. „Los Blancos” au reușit sa obțina biletele pentru Wembley in fața celor de la Bayern Munchen, dupa ce Joselu a reușit o „dubla” in…

- Marco Reus (34 de ani) nu va mai prelungi acordul cu Borussia scadent in vara. Mijlocașul german va pleca la parametru zero și va juca in MLS. „A fost mult timp capitanul nostru, iar legatura lui cu Dortmund e extraordinara. Va ramane unul dintre cei mai mari fotbaliști ai clubului”, a declarat directorul…

- Lucas Hernandez (28 de ani), fundașul central de la PSG, s-a accidentat grav in meciul pierdut cu Borussia Dortmund in semifinalele Champions League, scor 0-1. Internaționalul francez a suferit o ruptura a ligamentului incrucișat anterior și va sta departe de teren jumatate de an. Rateaza EURO 2024!…

- Jude Bellingham (20 de ani) a fost protagonistul unui moment amuzant la interviul acordat dupa meciul Real Madrid – RB Lepizig, terminat cu scorul de 1-1 și cu calificarea „Los Blancos” in sferturile Champions League (dupa ce madrilenii au caștigat in tur cu 1-0 in Germania). Jurnalista Alessia Tarquinio…