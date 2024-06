Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a reușit sa iși adjudece „La Decimoquinta”, victorie 2-0 cu Dortmund, grație reușitelor lui Carvajal și Vinicius Jr. Atmosfera a fost una cu adevarat electrica in interiorul „bijuteriei” din capitala Angliei, insa foarte mulți fani au trait meciul din afara Wembley-ului. Spre finalul partidei,…

- Dani Carvajal și Vinicius Jr. au semnat golurile Realului, tranșand disputa de pe Wembley. Cu acest succes, Los Blancos și-au trecut in palmares al 15-lea trofeu de Champions League. Deschiderea de scor a survenit in urma unei faze fixe, Toni Kroos, aflat la ultimul meci in tricoul Realului, a centrat…

- FOTO: Real Madrid, caștiga trofeul Champions League, pe „Wembley”! Regrete enorme pentru Borussia Dortmund! Real Madrid dovedește ca este cea mai buna echipa din lume, formația lui Carlo Ancelotti caștigand trofeul Champions League, in finala de pe „Wembley” cu surpriza Borussia Dortmund, scor 2-0 (0-0).…

- Florin Prunea (55 de ani) nu are dubii: fostul portar al naționalei este convins ca Thibaut Courtois (32) va fi titular in finala Champions League, Borussia Dortmund - Real Madrid. Sambata, meciul sezonului in fotbalul european de club. Borussia Dortmund și Real Madrid se vor infrunta la Londra, pe…

- Kylian Mbappe (25 de ani) a plecat de la PSG și s-a ințeles cu Real Madrid. El a vorbit despre viitor și a spus ca anunțul oficial se apropie. Mbappe va fi prezentat in urmatoarele zile, cel mai probabil imediat dupa finala Champions League. Real Madrid o infrunta pe Dortmund in ultimul act al UCL pe…

- Luka Modric, Toni Kroos, Nacho și Dani Carvajal pot intra in istoria fotbalului dupa finala Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund. Cei 4 pot ajunge la 6 trofee in cea mai importanta competiție europeana pentru cluburi. Modric, Kroos, Nacho și Carvajal au in acest moment 5 Ligi ale…

- Carlo Ancelotti, antrenorul celor de la Real Madrid, i-a raspuns lui Thomas Tuchel, omologul sau de pe banca lui Bayern Munchen, dupa ce tehnicianul bavarezilor a acuzat arbitrii pentru ca au oprit jocul in minutul 90 + 13, la o faza in care fundașul central De Ligt a trimis in plasa mingea ulterior.…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a oferit prima reacție dupa remiza obținuta de echipa sa pe terenul lui Bayern Munchen, scor 2-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League. Tehnicianul nu a fost pe deplin mulțumit de jocul echipei sale și a anunțat faptul ca elevii sai vor…