Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 829. Premierul Ungariei, Viktor Orban, care are legaturi stranse cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a spus ca exista din ce in ce mai multe semne ca Europa se pregateste pentru actiuni militare.

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- 'Rusia va lansa o ofensiva masiva. Europa va fi in pericol: Putin nu se va opri aici' – șeful diplomației UEȘeful diplomației UE, Josef Borrell, avertizeaza ca Rusia planuiește un atac masiv in Ucraina, iar Vladimir Putin este pregatit de o batalie majora.

- Dupa doi ani de razboi in Ucraina, omenirea a obosit sa mai spere ca liderii ei au vreo preocupare de a se incheia o pace cu orice pret, insa vad ca, in realitate, acesti lideri doresc doar razboi, cu orice pret. Ultima asteptare este aceea a alegerilor din Rusia si din SUA, care sa scoata […] Articolul…

- Procurorul general ucrainean s-a aflat la Bruxelles pentru a le cere miniștrilor de justiție din UE sa sprijine eforturile țarii sale de a urmari penal crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina, relateaza Euronews citat de Rador Radio Romania. Angajamentul este de a cauta probe și de a investiga…

- Rusia desfașoara o campanie de dezinformare cu privire la negocierile de pace pentru a caștiga concesii preventive din partea Occidentului inaintea discuțiilor, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 3 martie. „Oficialii ruși continua sa invinovațeasca in mod fals…