- Ana Bogdan (31 de ani, 64 WTA) o intalnește pe Elina Svitolina (29 de ani, 19 WTA), de la ora 15:30, pe arena „Stade Roland-Garros”. Meciul din turul al treilea de la Roland Garros va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Eurosport. In tururile anterioare, Ana Bogdan le-a invins pe Elsa Jacquemot (21 de…

- Tenismena romana Ana Bogdan s-au calificat in runda a treia a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi identice pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, scor 6-4, 6-4. Jucatoarea noastra s-a impus in fata finalistei din 2021 dupa o ora si 38 de minute. Ana Bogdan (31…

- Ana Bogdan - Anastasia Pavlyuchenkova, meci contand pentru turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Paris, este programat, miercuri, 29 mai, nu inainte de ora 12:00, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de rusoaica Ana Blinkova cu 6 3, 3 6, 7 6 10 5 , marti, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.Cirstea 34 ani, 30 WTA , cap de serie numarul 28, s a inclinat dupa doua ore si jumatate, pierzand ultimele…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat pentru a treia oara turneul WTA 1.000 de la Roma, in finala caruia a invins-o duminica in doua seturi, 6-2, 6-3, pe belarusa Arina Sabalenka (nr.2). Cu opt zile inaintea startului Grand Slam-ului de la Roland Garros (26 mai –…

