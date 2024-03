Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect Dan Ilie Morega s-a ales cu un nou dosar penal dupa ce ar fi lovit o jurnalista, deranjat de intrebarile acesteia. Morega a chemat jurnaliștii pentru a organiza o conferința de presa dupa ce a fost prins pentru a 6-a oara la volanul mașinii sale deși avea permisul suspendat. Corespondenta…

- Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc in luna octombrie, potrivit unui anunț facut luni de președinta Maia Sandu. Intr-o conerința de presa, aceasta a amintit ca a solicitat Parlamentului sa declanșeze procedura…

- Programul Rabla 2024 va debuta pe 19 martie, prima de casare fiind majorata la 120.000 de lei pentru masinile electrice, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. „Fac un anunt in premiera la Targoviste astazi, pe data de 19 va demara Programul…

- PNL duce in continuare lupte interne in partid, deși e an electoral și ar trebui sa se concentreze pe șirul de campanii electorale care urmeaza. Conform jurnaliștilor de la Gandul, Remus Borza, umbra președintelui PNL Nicolae Ciuca, a preluat fraiele partidului și și impune favoriții rand pe rand, de…

- UPDATE: Pompierii anunța ca au fost afectate 15 vagoane dezafectate. In momentul de fața incendiul este localizat. Știre inițiala: Pompierii intervin, joi, cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua vagoane de tren dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab si…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- Cel puțin 73 de persoane au fost ucise de doua explozii in apropierea mormantului generalului iranian Qassem Soleimani, in timpul ceremoniilor de marcare a patru ani de la asasinarea acestuia de catre SUA, relateaza presa de stat iraniana, citata de BBC. Radioul de stat Irib a declarat ca alte 171 de…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…