Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a avut loc intr-un spital din Ploiesti! O femeie in varsta de 80 de ani a suferit arsuri. Potrivit primelor informații, victima prezinta arsuri pe aproximativ 20% din corp și la nivelul cailor aeriene.

- UPDATE: 25 elevi au fost transportați la unitați medicale, 11 la Spitalul Marie Curie și 14 la Spitalul Grigore Alexandrescu. Conform pompierilor, au fost evaluați in total 28 de copii. Știre inițiala: Zeci de elevi au acuzat stari de rau dupa ce un spray iritant, posibil paralizant, a fost folosit,…

- UPDATE: 17 elevi au fost transportați la spital. 9 la Spital Marie Curie si 8 la Spital Grigore Alexandrescu. Conform pompierilor, inca 8 copii sunt in evaluare medicala. Știre inițiala: Zeci de elevi au acuzat stari de rau dupa ce un spray iritant, posibil paralizant, a fost folosit, marti, in incinta…

- UPDATE: Pompierii anunța ca au fost afectate 15 vagoane dezafectate. In momentul de fața incendiul este localizat. Știre inițiala: Pompierii intervin, joi, cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua vagoane de tren dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab si…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- UPDATE : Salvamont Romania anunța ca cei patru copii au fost gasiți și recuperați de salvamontiști. Din fericire, aceștia nu au probleme medicale. Ei au fost coborați la baza partiei, de unde au fost preluați de catre parinți. Știre inițiala: Salvamont Voineasa intervine, joi, pentru cautarea a patru…