Stiri pe aceeasi tema

- Pacienta care a fost ranita in urma exploziei produse intr-un salon al Sectiei Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a decedat. „Pacienta care a suferit arsuri in urma exploziei din Spitalul de boli Infectioase Ploiesti – Movila a decedat. Urmeaza sa depunem plangere penala pentru ucidere…

- UPDATE: Potrivit primelor verificari, se pare ca deflagrația s-a produs in timpul unor lucrari de mentenanța executate de un muncitor. Concret, barbatul a taiat cu un flex mai multe elemente metalice in salonul in care se afla femeia conectata la aparatul cu oxigen. Știre inițiala: O explozie neurmata…

- Bilanțul tragediei cumplite de la Tohani, care a avut loc in a doua zi de Craciun, a ajuns astazi la șapte persoane decedate. Dintre acestea, trei sunt copii, iar o alta persoana este inca data disparuta. Testele ADN au aratat ca printre persoanele decedate in urma teribilului incendiu se afla și o…

- O femeie care intrase in stop cardiorespirator a murit in liftul Spitalului Județean din Slatina, care s-a blocat intre etaje pentru aproximativ 20 de minute, in timp ce pacienta era transferata la secția de terapie intensiva. Poliția Olt a deschis o ancheta in acest caz. Este vorba despre o pacienta…

- Un caz revoltator este anchetat de politisti la un centru de varstnici din judetul Dambovita. O batrana a murit inghetata, dupa ce angajatii centrului nu ar fi supravegheat-o corespunzator, acuza familia. Victima suferea de Alzheimer si a stat afara pana a intrat in hipotermie. Evenimentul cu final…

- Trupul neinsuflețit a lui Andrei, baiatul de 13 ani care a murit in Austria, a fost adus acasa. Sora sa a anunțat pe rețelele de socializare ca Andrei va fi inmormantat duminica, la ora 12.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Pucioasa. Suferința familiei este fara margini. Atat tatal cat și…

- Soldatul de rezerva Gal Eisenkot a murit in timpul operațiunii terestre a armatei israeliene in Gaza, potrivit BBC. Acesta este fiul lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Armatei israeliene și ministru in actualul cabinet de urgența, Gadi Eisenkot a aflat de moartea fiului sau in timpul unei…