FOTO/VIDEO. Explozie puternică la o clădire din Craiova. O femeie a murit după ce un etaj s-a prăbușit O explozie puternica a avut loc, miercuri seara, la un camin de nefamiliști de pe strada Albinelor din cartierul craiovean Brestei. In urma deflagrației o parte a etajului 1 s-a prabușit. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost transportate la spital. Explozia nu a fost urmata de incendiu. In urma evenimentului s-a prabușit […] The post FOTO/VIDEO. Explozie puternica la o cladire din Craiova. O femeie a murit dupa ce un etaj s-a prabușit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

