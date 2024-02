Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit primelor verificari, se pare ca deflagrația s-a produs in timpul unor lucrari de mentenanța executate de un muncitor. Concret, barbatul a taiat cu un flex mai multe elemente metalice in salonul in care se afla femeia conectata la aparatul cu oxigen. Știre inițiala: O explozie neurmata…

- O explozie a avut loc luni, 26 februarie, dupa orele pranzului la Spitalul Movila, secția exterioara a Spitalului Județean de Urgența Ploiești. In urma incidentului, o femeie, in varsta de circa 80 de ani, s-a ales cu arsuri pe circa 50% din corp.

- O explozie a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea Mociu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej – Punctul de Lucru Mociu, cu o autospeciala pentru stingerea incendiilor și un echipaj SMURD. Din primele informații, explozia a avut loc in bucataria…

- Explozia s-a produs, miercuri dimineața, intr-un apartament din localitatea Codlea, fiind urmata de un incendiu care a fost lichidat in scurt timp, a anuntat ISU Brasov, relateaza News.ro.La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere, dintre care una apartinand SVSU Codlea, o autoscara,…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, a suferit arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare in urma unui incendiu violent ce a izbucnit, astazi, intr o gospodarie din localitatea Teiusu. O femeie, in varsta de 44 de ani, a suferit arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare in urma unui incendiu…

- Explozie puternica intr-o casa din Teleorman! O femeie a fost prinsa sub daramaturi și a suferit arsuri, dupa ce o butelie a sarit in aer. La fața locului au intervenit salvatorii ISU Teleorman, cu o autospeciala de stingere, una de descarcerare și o ambulanța SMURD.