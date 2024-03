Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit primelor verificari, se pare ca deflagrația s-a produs in timpul unor lucrari de mentenanța executate de un muncitor. Concret, barbatul a taiat cu un flex mai multe elemente metalice in salonul in care se afla femeia conectata la aparatul cu oxigen. Știre inițiala: O explozie neurmata…

- Un barbat din judetul Timis, care si-a lovit fosta sotie cu un sucitor apoi i-a dat foc, a fost trimis in judecata. Femeia a suferit arsuri pe 60% din suprafata corporala si a murit a doua zi, potrivit news.ro Parchetul de pe langa Tribunalul Timis anunta, joi, trimiterea in judecata a unui barbat…

- UPDATE 2: In cazul tragediei din comuna Malușeni, in care a suferit arsuri extrem de grave un baiețel de 10 ani, pompierii din cadrul ISU au venit cu precizari finale, dupa ce au reușit sa stinga incendiul. Pompierii au susținut ca, de fapt, copilul a fost scos din foc de un tanar de 27 de […] Articolul…

- Un barbat de 66 de ani a ajuns la spital, miercuri, dupa ce a suferit arsuri pe 80% din suprafata corpului. El si-ar fi dat foc, in Cimitirul Central din municipiul Constanta, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au anuntat ca politistii Sectiei 3 au fost sesizati,…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, din satul Paraie, comuna Malini, a suferit arsuri pe 60% din suprafața corpului dupa ce gospodaria i-a luat foc. Barbatul a primit ajutor din partea unui echipaj SMURD, iar apoi a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța al Județului Suceava, cu ...

- Dupa incidentul șocant de la Ferma Dacilor, un alt incendiu s-a produs in Marișel, in județul Cluj. O cabana a luat foc, iar o femeie a suferit arsuri pe jumatate din suprafața corpului. Pompierii au acționat de urgența la fața locului, de teama producerii unei tragedii.