- Patru suspecți de comiterea atacului de la Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, au fost arestați, dupa ce au fost prinse in urma unei urmariri cu masina. In total, autoritatile au retinut 11 persoane, in timp ce numarul celor decedați in atac a trecut de 90. Potrivit BBC, patru suspecti au fost…

- Peste 60 de persoane au fost ucise in atacul terorist de la Crocus City Hall, revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), a anuntat Comitetul de Anchete al Federatiei Ruse, principala institutie de investigatii a tarii. Numarul victimelor ar putea creste, avertizeaza Comitetul, citat de TASS. …

- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…

- UPDATE Mai multi barbati inarmati, imbracati in uniforme de lupta, au intrat vineri intr-o mare sala de concerte din Moscova si au tras cu arme automate asupra multimii, ucigand si ranind un numar nespecificat de persoane, relateaza presa rusa. Media rusesti afirma ca atacatorii au folosit și explozibili,…

- UPDATE: Florin Salam a fost retinut, astazi, dupa perchezitiile facute de politistii din Bucuresti, la el acasa, dar si in alte locatii, in dosarul de inselaciune in care este acuzat ca a luat bani de la oameni, insa nu si-a onorat angajamentele. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie…

- UPDATE: 25 elevi au fost transportați la unitați medicale, 11 la Spitalul Marie Curie și 14 la Spitalul Grigore Alexandrescu. Conform pompierilor, au fost evaluați in total 28 de copii. Știre inițiala: Zeci de elevi au acuzat stari de rau dupa ce un spray iritant, posibil paralizant, a fost folosit,…

- Politia rusa a retinut sambata pentru scurt timp cel putin 20 de jurnalisti la un miting organizat langa zidurile Kremlinului de sotiile soldatilor care lupta in Ucraina, care cer intoarcerea sotilor de pe front. Un cameraman al AFP care a fost arestat in timpul protestului a declarat ca aproximativ…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…