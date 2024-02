Jurnaliști străini, reținuți la Moscova în timpul unui protest al soțiilor de militari. VIDEO Politia rusa a retinut sambata pentru scurt timp cel putin 20 de jurnalisti la un miting organizat langa zidurile Kremlinului de sotiile soldatilor care lupta in Ucraina, care cer intoarcerea sotilor de pe front. Un cameraman al AFP care a fost arestat in timpul protestului a declarat ca aproximativ 20-25 de jurnalisti, toti barbati, au […] The post Jurnaliști straini, reținuți la Moscova in timpul unui protest al soțiilor de militari. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

