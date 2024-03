Patru suspecți de comiterea atacului de la Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, au fost arestați, dupa ce au fost prinse in urma unei urmariri cu masina. In total, autoritatile au retinut 11 persoane, in timp ce numarul celor decedați in atac a trecut de 90. Potrivit BBC, patru suspecti au fost arestati, dupa […] The post Atac la Moscova. Sunt peste 90 de morți. 11 suspecți au fost reținuți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .