Stiri pe aceeasi tema

- Patru suspecți de comiterea atacului de la Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, au fost arestați, dupa ce au fost prinse in urma unei urmariri cu masina. In total, autoritatile au retinut 11 persoane, in timp ce numarul celor decedați in atac a trecut de 90. Potrivit BBC, patru suspecti au fost…

- Un atac armat a avut loc, vineri seara, la o sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel puțin 60 de morți și peste 140 de raniți. Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacul.

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…

- Un atac armat a avut loc vineri seara intr-o sala de concert din Moscova (Crocus City Hall), conform agenției de presa de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de raniți au fost raportați in urma unor impușcaturi și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei Picnic, pro-Putin, care se […]…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a afirmat miercuri ca tezaurul Romaniei nu va fi returnat si, dimpotriva, Romania a ramas datoare Rusiei. Acesta a spus ca partea romana ”continua sa scoata o pisica moarta de la naftalina”, potrivit publicaiei News.ro. In timpul primului razboi…

- Șase oameni, inclusiv trei polițiști, au fost raniți intr-un atac armat, in fața unui tribunal din Istanbul. Atacatorii, un barbat și o femeie, au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, relateaza Reuters. Turkish police have killed two shooters who attacked a courthouse in Istanbul,…

- Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți, dupa ce au fost lovite cladiri rezidentiale din Kiev, dar si din sudul si vestul tarii, relateaza AFP si Reuters. „In prezent, 16 persoane…