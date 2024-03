Stiri pe aceeasi tema

- Elicoptere ale serviciilor speciale - poliție, medici și pompieri - survoleaza locul atacului terorist din Primaria din Croceni. Elicopterele cu un sistem suspendat de preluare a apei capteaza apa din zona inundabila Stroginskaya, de cealalta parte a șoselei de centura a Moscovei, și o arunca pe acoperișul…

- Ucraina nu are absolut nicio legatura cu atacul armat care s-a soldat vineri cu zeci de morti si peste 100 de raniti la Moscova, a declarat un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak, calificandu-l drept un „act terorist”, transmite France Presse. ”Sa fie clar, Ucraina nu are absolut nimic…

- Un atac armat, catalogat drept terorist, a avut loc vineri seara, 22 martie 2024, la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei. Cațiva barbați inarmați și camuflați au deschis focul asupra persoanelor prezente in incinta obiectivului cultural. Bilanțul este tragic! UPDATE: 40 de persoane…

- UPDATE Mai multi barbati inarmati, imbracati in uniforme de lupta, au intrat vineri intr-o mare sala de concerte din Moscova si au tras cu arme automate asupra multimii, ucigand si ranind un numar nespecificat de persoane, relateaza presa rusa. Media rusesti afirma ca atacatorii au folosit și explozibili,…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Comisia responsabila de alegerile din Rusia a transmis ca sistemul sau de vot online s-a defectat vineri din cauza numarului mare de persoane care au incercat sa voteze in acest mod. In prima din cele trei zile de vot, aproximativ 500.000 de persoane au votat online in cursul diminetii numai la Moscova,…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…