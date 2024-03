ISIS a postat fotografii din timpul atacului de la Moscova, dar și cu atacatorii Agentia de stiri afiliata ISIS – Amaq a publicat o filmare explicita care pretinde ca infatiseaza atacul de la vineri de la o sala de concerte din suburbiile Moscovei, inregistrata de unul dintre atacatori, sugerand ca autorii au avut o legatura directa cu ISIS pentru a putea transmite videoclipul, scrie CNN. CNN afirma ca a […] The post ISIS a postat fotografii din timpul atacului de la Moscova, dar și cu atacatorii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

