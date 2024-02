Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, opozantul lui Vladimir Putin, a decedat pe 16 februarie 2024 intr-o inchisoare din Siberia. Fostul avocat in varsta de 47 de ani „s-a simțit rau” dupa o plimbare in colonie, la minus 30 de grade. Medicii din pușcarie au incercat sa-i acorde primul ajutor, insa Aleksei Navalnii nu a…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Moscova, noaptea trecuta. Focul, care a cuprins o cladire rezidențiala, a lasat in urma 10 raniți. Alte cateva sute de persoane au fost evacuate. In your view, who's better saboteur – @johnnyjmils helping Ukrainians bomb Crimea or @tuckercarlson "accidentally" setting…

- Politia rusa a retinut sambata pentru scurt timp cel putin 20 de jurnalisti la un miting organizat langa zidurile Kremlinului de sotiile soldatilor care lupta in Ucraina, care cer intoarcerea sotilor de pe front. Un cameraman al AFP care a fost arestat in timpul protestului a declarat ca aproximativ…

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…

- Rusia avertizeaza ca „utilizarea avioanelor tactice de lupta F-16 de pe teritoriul” Romaniei, Slovaciei și Poloniei „va fi considerata de Moscova drept participare a acestor tari la conflictul din Ucraina si va obliga Rusia sa ia masuri adecvate”, relateaza News.ro. Purtatoarea de cuvant a ministerului…

- Ilia Kiva, fost deputat in Parlamentul ucrainean, a fost gasit mort in districtul Odintsovski din regiunea Moscova, relateaza publicația Meduza, care a preluat agenții de presa și postari de social media din Fedeația Rusa. Kiva avea 46 de ani. Informațiile nu au fost confirmate oficial. Circumstanțele…

- Patru turiști care se aflau intr-o gondola s-au rasturnat la Veneția. Turiștii au incercat sa faca un selfie, in ciuda avertismentului gondolierului. Incident neobișnuit pe canalele din Veneția, unde o gondola s-a rasturnat, facandu-i pe ocupanți sa ajunga in apa. Din fericire, totul s-a terminat doar…

- Din cauza vantului puternic, manevrele au fost suspendate in toate porturile de la Marea Neagra. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Romane, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. „Se circula in…