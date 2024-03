Stiri pe aceeasi tema

- David Petraeus, fost director al CIA și comandant al trupelor americane, a avertizat ca Moldova ar putea fi urmatoarea ținta a lui Putin. El a afirmat la CNN ca daca Rusia va infrange Ucraina, Putin nu se va opri la ea, potrivit Rador Radio Romania. „Fara nici o indoiala, el nu se va opri in […] The…

- O operațiune de dezinformare menita sa discrediteze acțiunile in onoarea lui Alexei Navalnii a fost lansata pe rețelele de socializare vineri, dupa apariția informației privind moartea opozantului rus. Grupul „Antibot4Navalny”, specializat in identificarea și analiza operațiunilor de influența legate…

- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius avertizeaza intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene (UE) este necesar sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia si si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a Razboiului din Ucraina. Fostul…

- Mai multe blocuri din Rusia au fost atacate cu drone ucrainene.In urma atacului, zeci de apartamente, au fost serios avariate. Is everything going according to plan?" the Russians threw a tantrum after the drone attack on Voronezh, and Putin got it Residents of the aggressor country of Russia, which…

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…

- Cel puțin 118 persoane au murit și peste 500 au fost ranite intr-un cutremur in provinciile de nord-vest Gansu și Qinghai. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a zguduit luni, cu puțin timp inainte de miezul nopții, o zona muntoasa din nordul platoului tibetan, provocand moartea a cel puțin 118 persoane…