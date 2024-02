Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii ruși sunt foarte nemulțumiți de regimul lui Putin. Se pare ca le-a ajuns cuțitul la os, iar o femeie in varsta chiar l-a injurat pe liderul de la Kremlin. Mai multe inregistrari video redau nemulțumirile la adresa lui Putin pe care pensionarii ruși le exprima deschis in interviuri luate…

- Estonia il expulzeaza pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Evgheni, pe care l-a numit drept o amenințare la adresa securitații naționale, a anunțat joi postul public de televiziune estonian ERR, citat de Reuters. Lui Valeri Reșetnikov (numele din buletin al prelatului sus) i s-a refuzat…

- Mai multe blocuri din Rusia au fost atacate cu drone ucrainene.In urma atacului, zeci de apartamente, au fost serios avariate. Is everything going according to plan?" the Russians threw a tantrum after the drone attack on Voronezh, and Putin got it Residents of the aggressor country of Russia, which…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat ca in aceasta primavara Rusia isi va relua actiunile de destabilizare si a precizat ca trebuie construite institutii puternice si conteaza pe sprijinul Romaniei si al comunitatii internationale. “In toata aceasta perioada, Rusia a incercat sa destabilizeze…

- La șase luni dupa ce Ucraina a lansat contraofensiva de vara pentru a recupera teritoriul ocupat de Rusia in estul țarii, forțele Kievului au facut puține progrese in fața defensivei rusești. Este posibil sa asistam la un nou impas de iarna sau la un nou atac al rușilor pentru a cuceri mai multe teritorii.…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…

- Vladimir Putin va candida din nou la presedintie, de data aceasta ca un candidat independent cu o baza larga de sustinere, dar nu pe lista unui partid, a anuntat sambata agentia de stiri RIA, sustinuta de stat, citand doi parlamentari pro-Kremlin de rang inalt, relateaza Reuters și news.ro. Vladimir…

- Ministerul britanic al Apararii susține ca Moscova a fost obligata sa mute in Ucraina mai multe sisteme de rachete S-400 Triumf din enclava strategica Kaliningrad. Mișcarea, dezvaluita intr-o actualizare a informațiilor de pe front, semnifica un potențial sacrificiu al capacitaților de aparare aeriana…