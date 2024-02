Stiri pe aceeasi tema

- Canalul rusesc de știri independent Sota.vision a publicat imagini video cu opozantul Kremlinului Alexei Navalnii, spunand ca au fost filmate joi, cu doar o zi inaintea morții acestuia. In inregistrarea video, Navalnii poate fi vazut intr-o stare foarte buna, chiar glumind cu judecarorii. Imaginile…

- Doua depașiri periculoase succesive, pe DN74, pe drumul catre orașul Zlatna, intre orașul Alba Iulia și comuna Meteș, au fost surprinse de o camera de bord. Imaginile surprind momentul in care o mașina depașește pe linia continua, in curba, la limita, pentru ca din sens opus venea un alt autovehicul.…

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…

- Cristian Popescu Piedone iși vrea salariile restante, dupa ce a stat inchis mai bine de un an. Primarul Sectorului 5 a deschis un proces la Tribunalul București. Primarul Sectorului 5 a fost incarcerat, pe 12 mai anul trecut, dupa ce magistrații Curții de Apel București au pronunțat decizia defintiva…

- Poliția germana efectueaza percheziții la joi dimineața in patru regiuni diferite din Germania, la domiciliile unor membri și susținatori ai organizațiilor palestiniene Hamas și Samidoun, care sunt interzise in aceasta țara, a anunțat Ministerul de Interne intr-un comunicat citat de agenția AFP. „Continuam…

- Fostul vicepremier pe siguranța naționala, Gabriel Oprea, a devenit vedeta pe internet dupa ce a raspuns la una din intrebarile moderatoarei Denise Rifai, la Kanal D: „Va dau lacrimile la pensat?”. Nu numai ca nu-i dau lacrimile la pensat, dar Oprea spune ca folosește un șampon special „pentru par…

- Oil futures rose more than $1 on Monday, extending gains on the prospect of OPEC+ deepening supply cuts to shore up prices after four weeks of decline on demand worries and concern over Middle East supply disruption owing to the Israel-Hamas conflict, according to Reuters. Brent crude futures rose…

- Autorul unui accident rutier mortal produs pe fondul starii avansate de ebrietate a fost condamnat de judecatori suceveni la aproape 4 ani de inchisoare. Acesta a provocat accidentul mortal la cateva zile dupa ce a intrat in vigoare modificarea legislativa prin care cei care comit un accident soldat…