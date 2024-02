Canalul rusesc de știri independent Sota.vision a publicat imagini video cu opozantul Kremlinului Alexei Navalnii, spunand ca au fost filmate joi, cu doar o zi inaintea morții acestuia. In inregistrarea video, Navalnii poate fi vazut intr-o stare foarte buna, chiar glumind cu judecarorii. Imaginile ar fi fost filmate joi, la un termen al procesului sau, […] The post VIDEO. Ultimele imagini cu Alexei Navalnii. S-ar fi adresat judecatorilor chiar joi, cu o zi inaintea morții sale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .