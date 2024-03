Stiri pe aceeasi tema

- Doua profesoare de la scoala din comun doljeana Calopar s-au luat la bataie, cele doua fiind amendate de politisti. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au anuntat, joi, ca politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta unei unitati de invatamant, din…

- Canalul rusesc de știri independent Sota.vision a publicat imagini video cu opozantul Kremlinului Alexei Navalnii, spunand ca au fost filmate joi, cu doar o zi inaintea morții acestuia. In inregistrarea video, Navalnii poate fi vazut intr-o stare foarte buna, chiar glumind cu judecarorii. Imaginile…

- Doua depașiri periculoase succesive, pe DN74, pe drumul catre orașul Zlatna, intre orașul Alba Iulia și comuna Meteș, au fost surprinse de o camera de bord. Imaginile surprind momentul in care o mașina depașește pe linia continua, in curba, la limita, pentru ca din sens opus venea un alt autovehicul.…

- Caz șocant intr-o maternitate din SUA. Un nou nascut a murit, dupa ce a ramas blocat in timpul nașterii iar medicul l-ar fi decapitat accidental. Autoritațile au tratat incidentul drept omucidere, asta dupa ce spitalul ar fi incercat sa mușamalizeze totul. Jessica Ross, in varsta de 20 de ani, a intrat…

- Conflictul a izbucnit, joi, 1 februarie, pe o strada de langa Colegiul Național „I. C. Bratianu” din Hațeg. Doua eleve au batut o colega, iar aceasta și-a chemat sora, de 23 de ani, care a intrat in sala de clasa și a lovit-o pe una dintre agresoare. Ulterior, in afara liceului, cele doua surori au…

- Altercația a avut loc, in dimineața zilei de luni, la liceul din Hațeg. Doua eleve de 16, respectiv 17 ani, au luat la bataie o alta colega de 17 ani. In urma altercației fata batuta de 17 ani și-a chemat sora in ajutor. Dupa aproximativ 10 minute, sora cea mare a victimei, in varsta de 23 de ani,…

- O eleva din Sibiu a ajuns la spital, dupa ce a vrut sa „evadeze” din internatul liceului pe un cearsaf pentru a ajunge la club, impreuna cu o colega. Incidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei 02.00. Adolescenta, eleva la un liceu din Sibiu, a vrut sa plece in club impreuna cu o […] The post…