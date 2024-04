Bătaie pe locurile din magistratură: 1107 candidaţi pentru 75 de posturi de judecător şi 42 de procuror Concursul de admitere in magistratura, sesiunea februarie – iulie 2024, debuteaza duminica, cu proba eliminatorie – test grila de verificare a cunostintelor juridice. 1107 candidati vor concura pentru 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror, numarul acestora putand fi suplimentat in conditiile Regulamentului de concurs. Concursul se va desfasura la Universitatea […] The post Bataie pe locurile din magistratura: 1107 candidati pentru 75 de posturi de judecator si 42 de procuror appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

