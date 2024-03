Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a anuntat, luni, ca lista comuna PSD – PNL la europarlamentare va fi deschisa de Ramona Chiriac, sefa Reprezentantiei Comisiei Europene in Romania. „In schimb, vestea buna este ca avem un candidat care deschide lista de europarlamentare, pe doamna…

- Coalitia PSD PNL s a reunit luni pentru a discuta despre lista comuna la europarlamentare si candidatii la Primaria Capitalei si primariile de sector.Potrivit unor surse politice, liderii coalitiei au stabilit ca lista comuna pentru alegerile europarlamentare va fi deschisa de o femeie fara afiliere…

- Coalitia PSD-PNL s-a reunit luni pentru a discuta despre lista comuna la europarlamentare si candidatii la Primaria Capitalei si primariile de sector. Potrivit unor surse politice, liderii coaliției au stabilit ca lista comuna pentru alegerile europarlamentare va fi deschisa de o femeie fara afiliere…

- PSD și PNL au ajuns la un acord in privința primelor 20 de locuri de pe lista pentru europarlamentare. Potrivit informațiilor de pana acum, PSD ar urma sa ia cel puțin 12 locuri, din care partidul va decide cate va da Partidului Umanist Social Liberal. In PSD parerile ar fi imparțite in privința acordarii…

- Coaliția de guvernare, PSD – PNL, pregatește o lista comuna de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024. O ședința a liderilor Coaliției, in care urma sa se aprobe lista comuna, era inițial programata sa se desfașoare in ziua de luni, 26 februarie, insa a fost amanata. Reuniunea ar…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat miercuri, ca mai mult de 60% dintre romani vor comasarea alegerilor. El a adaugat ca „lumea s-a saturat de schimbari bruște” și ca romanii vor o continuitate a guvernarii. De asemenea, Coaliția a decis strategia comuna pentru alegeri, iar la ora 16.00…

- Alianța Dreapta Unita, formata din USR, Forța Dreptei și PMP, și-a definitivat, duminica, lista cu candidații comuni la alegerile pentru Parlamentul European. Pe primele locuri sunt Dan Barna și Vlad Voiculescu de la USR, președintele PMP Eugen Tomac, iar din partidul Forța Dreptei, condus de fostul…

- Sute de transportatori din toata tara participa, joi, la a doua zi de protest. Camioane din toata tara au pornit catre Bucuresti, pentru a se alatura angajatilor firmelor de transport care protesteaza deja, pe centura Capitalei. O delegatie a transportatorilor a fost primita pentru discutii la Palatul…