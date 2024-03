Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Theodoru Necazuri și suparari toata lumea are, dar cele prin care trece Remus Borza sunt mai mari. Cu ce a greșit oare? Dupa ce aproape ca a reușit sa-și impuna protejata (Cristina Chiriac) ca „independenta” in fruntea listei comune și comasate PNL-PSD la europarlamentare, Coaliția i-a dat o veste…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a explicat marți seara motivele pentru care PNL și PSD nu vor merge cu un candidat comun la Primaria Capitalei, spunand despre Cristian Popescu Piedone ca este un „meteorit”. Ascensiunea rapida a lui Piedone in sondaje ii lasa in cautare de replici pe unii lideri politici.…

- Coaliția PNL- PSD anunța, cu surle și trambițe, o alianța politica pentru anul electoral cu patru randuri de alegeri, saptamanile trecute. Și precum in zicala „Cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei unul dintre ei”, tot așa au ajuns Nicu și Marcel la o singura lista comuna, cea pentru alegerile…

- PNL duce in continuare lupte interne in partid, deși e an electoral și ar trebui sa se concentreze pe șirul de campanii electorale care urmeaza. Conform jurnaliștilor de la Gandul, Remus Borza, umbra președintelui PNL Nicolae Ciuca, a preluat fraiele partidului și și impune favoriții rand pe rand, de…

- Liderii coalitiei PSD-PNL nu se mai vad duminica in sedinta, pentru a discuta despre comasarea alegerilor din acest an. Intalnirea ar fi fost programata pentru miercuri. Surse politice spun ca social-democratii sunt cei care au decis sa amane sedinta de la ora 18.00, dat fiind faptul ca au fost deranjati…

- Liberalii vor avea propriul candidat la prezidențiale, iar PSD și PNL „e benefic pentru un proces democratic” sa mearga separat la alegerile de anul acesta, a declarat președintele partidului, Nicolae Ciuca. Liderii coaliției de guvernare s-au intalnit luni dupa-amiaza pentru a stabili organizarea alegerilor…

- Israelul a propus ca liderii de rang inalt ai Hamas sa paraseasca in siguranța Fașia Gaza, ca parte a unui acord mai larg de incetare a focului, au declarat pentru CNN doi oficiali apropiați de discuțiile internaționale in curs de desfașurare. Propunerea apare in condițiile in care Israelul a avut dificultați…

- Cei mai importanți lideri din lume s-au reunit la intrunirea anuala de la Davos a Forumului Economic Mondial pentru a discuta despre „Boala X”, un virus ipotetic de 20 de ori mai letal decat Covid-19. Deși un astfel de virus nu exista in prezent, cercetatorii și experții solicita intocmirea unui plan…