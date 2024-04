Stiri pe aceeasi tema

- Florina Pompilian, șefa Sectiei ATI de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, a transmis sambata un mesaj dur pe Facebook, dand de ințeles ca scandalul iscat in ultima saptamana in jurul numarului de morți de la Terapie Intensiva este produsul unei rafuieli personale cu o angajata care se simte…

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…

- Negocierile intre Romania și Austria pentru aderarea completa la spațiul Schengen vor continua, aceasta fiind concluzia președintelui Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu cancelarul Karl Nehammer. Nu a fost dat insa vreun termen privind momentul cand ar putea avea loc extinderea zonei de libera circulație.…

- Mai mulți parinți protesteaza in fața Școlii „Nicolae Titulescu” din București dupa ce in spațiul public au aparut informații despre un elev din clasele primare care a fost agresat de colegi mai mari. Parinții spun ca se tem sa iși mai lase copiii la ore și așteapta, urgent, raspunsuri din partea directoarei…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in Delta Vacarești. Este afectata o suprafața de circa 1,5 hectare. Incendiul de vegetație a izbucnit joi, in jurul orei 14:30. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Actioneaza 8 autospeciale…

- Compania TAROM nu va opera joi cursele RO301 si RO 302 pe relatia Bucuresti – Frankfurt, din cauza grevei personalului de securitate de pe aeroportul din Germania, scrie Agerpres. Greva personalului de securitate de pe aeroportul din Frankfurt, ce se va desfasura in cursul zilei de maine, 1 februarie,…

- Presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au participat la ceremoniile organizate la București, de Ziua Unirii Principatelor, in timp ce liderii PNL și reprezentanți ai opoziției au ales sa sarbatoreasca la Iași. In discurul sau, Ciolacu a explicat prezența sa la ceremonii, alaturi de…