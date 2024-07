Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Antifrauda din cadrul ANAF „evalueaza gradul de risc fiscal” al averii nedeclarate a deputatului Daniel Constantin. Grupul pentru Investigații Politice ii solicita deputatului PNL sa iși dea...

- Direcția Antifrauda din cadrul ANAF „evalueaza gradul de risc fiscal” al averii nedeclarate a deputatului Daniel Constantin, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP) pe pagina sa de Facebook. ANAF prin Direcția Antifrauda a demarat cercetarea la solicitarea GIP:

- Direcția Antifrauda din cadrul ANAF evalueaza gradul de risc fiscal al averii nedeclarate a deputatului PNL, Daniel Constantin, dupa ce Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat achizițiile suspecte de vile și mașini de lux. GIP ii solicita deputatu

- Deputatul Ciprian Ciubuc, intrat in Parlament pe listele AUR, in prezent fiind neafiliat, este urmarit penal pentru distrugere dupa ce a lasat o turma de oi sa pasca lucerna si trifoiul de pe un teren care nu ii apartinea, provocand un prejudiciu de 5.000 de lei, potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord astfel incat intr-o perioada de sapte ani sa ajunga la deficitul de 3% asumat prin Tratatul de la Maastricht, a declarat, marti, prim-ministrul Marcel Ciolacu, citat de Agerpres. Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut dupa…

- Ultrașii de pe stadioane vor modificarea urgenta a Legii 4, supranumita și “Legea lui Mitica”, cea care sancționeaza violențele de pe stadioane, dar și spectacolele pirotehnice. Și au gasit susținere in Parlament. Senatoarea Laura Mihaela Moagher a creat un grup de lucru impreuna cu liderii galeriilor,…

- Noua alianța de partide de extrema dreapta a premierului ungar Viktor Orban din Parlamentul European a indeplinit condițiile pentru a forma un grup politic, care se va numi „Patrioți pentru Europa”. Pentru a forma grupul, sunt necesari 23 de deputați europeni din cel puțin șapte țari. Sambata, grupul…

- Deficitul bugetar al Romaniei va ajunge la 6,5% din PIB și exista riscuri pentru un derapaj și mai grav, iar o revenire sub 3% se va amana pentru ciclul electoral care va incepe in 2028, potrivit unei analize publicate de banca ING. Bugetul Romaniei este construit pe un deficit de 5% in 2024, iar regulile…