Astăzi începe examenul de admitere în magistratură! Sunt 10 candidați pe loc Concursul de admitere in magistratura incepe duminica. S-au inscris 1107 candidati pentru 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror. Vezi in randurile de mai jos care sunt regulile de desfasurare a examenului. Duminica, 14 aprilie, incepe concursul de admitere in magistratura. S-au inscris 1107 candidati pentru 75 de posturi de judecator […] The post Astazi incepe examenul de admitere in magistratura! Sunt 10 candidați pe loc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de admitere in magistratura incepe duminica, in condițiile unei concurențe foarte mari: 1.107 candidati pentru 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror. Admiterea in magistratura presupune mai multe probe, care se vor desfașura in luna aprilie, dar și in mai. Sesiunea februarie…

- Concursul de admitere in magistratura, sesiunea februarie – iulie 2024, debuteaza duminica, cu proba eliminatorie – test grila de verificare a cunostintelor juridice. 1107 candidati vor concura pentru 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror, numarul acestora putand fi suplimentat in…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunța ca pentru cele 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror se vor bate peste 1.100 de candidati, care indeplinesc conditiile de participare la concursul de admitere in magistratura. CSM precizeaza ca aceste locuri pot sa fie suplimentate in…

- Peste 1.100 de candidați indeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere in magistratura și vor candida pentru 75 de posturi de judecator și 42 de posturi de procuror, potrivit Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Clujust.ro scrie ca fosta judecatoare Lavinia Coțofana, de la Judecatoria Arad, exclusa din magistratura in anul 2016 – pentru nerespectarea secretului deliberarii sau confidențialitații lucrarilor... The post Fosta judecatoare de la Arad, Lavinia Coțofana a dat admitere la magistratura. A vrut sa fie…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunta organizarea unui concurs, in perioada februarie-iulie, pentru ocuparea a peste 100 de posturi de judecator si procuror. Concursul se va desfasura in Bucuresti, in perioada februarie-iulie, si vizeaza ocuparea a 75 de posturi de judecator – plus 30 de…

- Admitere licee militare 2024: 816 locuri disponibile pentru candidați. CALENDAR și condiții de inscriere Admitere licee militare 2024: 816 locuri disponibile pentru candidați. CALENDAR și condiții de inscriere Au inceput inscrierile pentru colegiile militare. Pentru anul școlar 2024 – 2025 sunt scoase…

- Doar șase candidați s-au inscris la concursul pentru ocuparea a 20 de funcții de judecator la Curtea Suprema de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista candidaților care au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor de judecator la Curtea Suprema de…