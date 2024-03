Bătaie mare pe posturile de judecători și procurori de la CSM: zece candidați pe un loc Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunța ca pentru cele 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror se vor bate peste 1.100 de candidati, care indeplinesc conditiile de participare la concursul de admitere in magistratura. CSM precizeaza ca aceste locuri pot sa fie suplimentate in conditiile regulamentului de concurs. Concursul de admitere in magistratura are loc in perioada 9 februarie – 9 iulie 2024. CSM arata intr-un anunț pe Facebook ca un numar de 1.107 candidati indeplinesc conditiile de participare. Acestia vor concura pentru 75 de posturi de judecator si 42 de posturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.100 de candidați indeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere in magistratura și vor candida pentru 75 de posturi de judecator și 42 de posturi de procuror, potrivit Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunța, intr-o postare facuta pe Facebook, ca in ultimul an a adus in sistem 740 de noi judecatori și procurori și sa atenueze astfel lipsa de resurse umane de la aproximativ 24%, la 9%. „O justiție de calitate, pentru oameni și despre oameni, nu se poate…

- Final al concursului de admitere in magistratura, zilele acestea fiind publicata lista candidaților declarați admiși și, totodata, Consiliul Superior al Magistraturii anunțand ca au fost suplimentate posturile prevazute inițial. „67 de noi judecatori și procurori vor fi numiți in funcție in urma suplimentarii…

- Magistratul Ciprian Coada, din cadrul Sectiei Penale si pentru cauze penale cu minori si de familie a Curtii de Apel Constanta, iese la pensie. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat astazi, 29 ianuarie 2024, decretul privind eliberarea din functie a magistratului constantean, ca urmare a pensionarii.…

- Inspecția Judiciara a incercat sa il scoata pe Cristi Danileț din magistratura de trei ori și de fiecare data judecatorul a caștigat procesele. Acum acesta se pensioneaza. Conform instituției, secția pentru judecatori Consiliul Superior al Magistraturii a primit cererea de pensioare a lui Cristi Danileț.…

- Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, in varsta de 48 de ani, iese la pensie, conform ordinii de zi a sedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), programate pe 10 ianuarie, informeaza Monitorulcj.ro.Secția pentru judecatori a CSM are pe ordinea de zi din 10 ianuarie cererea de pensionare…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat data la care va face publica lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari. Data limita pentru inscrierea magistratilor stagiari la concurs a fost 27 decembrie 2023,…