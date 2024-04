Se anunță concurență mare pentru admiterea în magistratură: 117 locuri puse la bătaie Concursul de admitere in magistratura incepe duminica, in condițiile unei concurențe foarte mari: 1.107 candidati pentru 75 de posturi de judecator si 42 de posturi de procuror. Admiterea in magistratura presupune mai multe probe, care se vor desfașura in luna aprilie, dar și in mai. Sesiunea februarie – iulie 2024 debuteaza, duminica, cu proba eliminatorie […] The post Se anunța concurența mare pentru admiterea in magistratura: 117 locuri puse la bataie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

